Патрушев и член политбюро ЦК Компартии Китая обсудили сотрудничество спецслужб стран

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на полях международной встречи по безопасности побеседовал с членом политбюро ЦК Компартии Китая, секретарем политико-юридической комиссии Чэнь Вэньцином.

«Обсуждены вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества правоохранительных органов и спецслужб двух стран. Состоялся обмен мнениями по некоторым вопросам международной повестки дня. Стороны подтвердили нацеленность на наращивание координации на международной арене», — сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.