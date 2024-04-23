Патрушев и член политбюро ЦК Компартии Китая обсудили сотрудничество спецслужб стран
14:32 23.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на полях международной встречи по безопасности побеседовал с членом политбюро ЦК Компартии Китая, секретарем политико-юридической комиссии Чэнь Вэньцином.
«Обсуждены вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества правоохранительных органов и спецслужб двух стран. Состоялся обмен мнениями по некоторым вопросам международной повестки дня. Стороны подтвердили нацеленность на наращивание координации на международной арене», — сообщили в пресс-службе аппарата Совбеза РФ.
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