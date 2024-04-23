Потери ВСУ с начала спецоперации составили почти полмиллиона военных, заявил Шойгу
15:00 23.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 24 февраля 2022 года составили почти полмиллиона военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
«Вашингтон для недопущения краха Вооруженных сил Украины намерен выделить почти 61 миллиард долларов киевскому режиму. Большая часть ассигнований уйдет на финансирование ВПК Соединенных Штатов. Американские власти цинично заявляют, что умирать за их интересы в борьбе с Россией будут украинцы. Всего с начала специальной военной операции потери ВСУ составили почти полмиллиона военнослужащих», — заявил он на заседании коллегии Минобороны России.
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