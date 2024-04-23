Америка готовит военную помощь Украине на миллиард долларов - СМИ

18:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Соединенных Штатов готовит для Киева пакет военной помощи на фоне рассмотрения законопроекта с дополнительными бюджетными ассигнованиями для Украины в Сенате Конгресса США. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, власти воспользуются средствами из законопроекта, который, как ожидается, уже на этой неделе будет принят Сенатом и подписан президентом США Джо Байденом.