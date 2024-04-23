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НОВОСТИ

Ситуация в Донбассе и на других территориях развивается не в пользу Украины - Кирби

20:40 23.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Боевые действия развиваются на Украине не в пользу Киева ни в Донбассе, ни в других частях страны. Это признал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Это не развивается в пользу украинцев в Донбассе. Разумеется, и в остальных районах страны», — сказал он про ситуацию на поле боя журналистам на борту самолета президента США Джо Байдена, который отправился из Вашингтона в Тампу (штат Флорида).

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