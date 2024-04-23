Представитель Армении не поедет на встречу в Россию по теме безопасности

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян не поедет в Россию на Международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Об этом сообщило агентство Арменпресс.

Как указывается в сообщении, Григорян «не поедет в РФ и не примет участие в 12-й Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая пройдет в Санкт-Петербурге 24–25 апреля».