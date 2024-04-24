Сенат США поддержал пакет законопроектов о помощи Украине, Израилю и Тайваню
09:05 24.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сенат Конгресса США одобрил пакет законопроектов об оказании военной помощи Украине, Израилю и Тайваню, конфискации замороженных активов России фактически для их передачи Киеву, а также введении дополнительных санкций в отношении Китая. Трансляция заседания верхней палаты американского законодательного органа ведется на телеканале C-SPAN.
20 апреля законопроекты были одобрены в Палате представителей Конгресса США. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, в частности, $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. После одобрения Сенатом пакет отправится на подпись к президенту США Джо Байдену. Американский лидер уже обещал подписать его.
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