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НОВОСТИ

За терактами в разных странах стоят не только радикалы, но и спецслужбы, заявил Путин

11:00 24.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Теракты в разных частях мира организованы не только радикальными группировками, но и спецслужбами некоторых стран, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам международной встречи по безопасности.

«Безусловно, одной из самых серьезных угроз ХХI века остается международный терроризм. Цель совершаемых в разных регионах мира терактов, за которыми стоят не только радикальные группировки, но и спецслужбы некоторых стран, — это подрыв конституционных основ и дестабилизация суверенных государств, разжигание межнациональной и межрелигиозной вражды», — указал российский лидер.

Путин обратил внимание, что методы преступников становятся все более изощренными и варварскими. «Это еще раз показал кровавый теракт, который произошел 22 марта в Подмосковье (атака на „Крокус сити холл“ — прим. ТАСС)», — констатировал президент РФ.

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