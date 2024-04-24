В Харькове больше нет собственной генерации электричества — мэр
11:05 24.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Харьков лишился возможности самостоятельно генерировать электричество из-за серьезных разрушений энергетической инфраструктуры. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.
Мэр напомнил, что в Харькове были разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ. «Сегодня собственной генерации у города Харькова нет, к сожалению», — сказал он в эфире телеканала «Рада».
По его словам, энергоснабжение Харькова обеспечивается за счет других областей, однако дефицит в энергосистеме города сохраняется.
НОВОСТИ
- 11:20 24.04.2024
- Шри-Ланка планирует вступление в БРИКС+, сообщила посол в РФ
- 11:00 24.04.2024
- За терактами в разных странах стоят не только радикалы, но и спецслужбы, заявил Путин
- 10:58 24.04.2024
- Курорт Сбера «Мрия» признан лучшим курортным отелем по версии Russian Hospitality Awards
- 10:32 24.04.2024
- Россия будет продавать газ Китаю на 28% дешевле, чем европейцам - Bloomberg
- 10:20 24.04.2024
- В Буэнос-Айресе полмиллиона человек вышли протестовать против политики властей
- 10:08 24.04.2024
- Центр робототехники Сбера принял участие в выставке EхpoElectronica
- 10:05 24.04.2024
- США должны прекратить вооружать Тайвань — Госсовет КНР
- 10:00 24.04.2024
- Басманный суд Москвы арестовал замминистра обороны Иванова по делу о получении взятки
- 09:32 24.04.2024
- Трамп назвал американскую экономику никудышной, а США — свалкой
- 09:20 24.04.2024
- ВСУ сорвали ротацию своих войск в Новобахмутовке, сообщили в ДНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать