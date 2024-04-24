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НОВОСТИ

В Харькове больше нет собственной генерации электричества — мэр

11:05 24.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Харьков лишился возможности самостоятельно генерировать электричество из-за серьезных разрушений энергетической инфраструктуры. Об этом заявил мэр города Игорь Терехов.

Мэр напомнил, что в Харькове были разрушены все трансформаторные подстанции и ТЭЦ. «Сегодня собственной генерации у города Харькова нет, к сожалению», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

По его словам, энергоснабжение Харькова обеспечивается за счет других областей, однако дефицит в энергосистеме города сохраняется.

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