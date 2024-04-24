ПВО в ночь на среду сбила несколько воздушных целей над Мариуполем
12:00 24.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили воздушные цели над Мариуполем. В окрестностях города прозвучало не менее 10 взрывов, сообщили ТАСС в оперативных службах ДНР.
«Ночью около 01:00 [мск] в окрестностях Мариуполя были взрывы — не менее 10. Отработала система ПВО, сбили воздушные цели», — сообщил представитель оперативных служб.
Он добавил, что происшествий в городе и его окрестностях не зафиксировано.
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