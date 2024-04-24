Венгрия сохранит запрет на ввоз сельхозпродукции с Украины, вопреки решению Европарламента

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Венгрия сохранит запрет на ввоз зерна и другой сельскохозяйственной продукции с Украины, несмотря на решение Европарламента продлить их беспошлинный импорт в ЕС еще на один год. Об этом заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, комментируя итоги заседания евродепутатов в Страсбурге.

«Во вторник Европейский парламент подавляющим большинством голосов одобрил продление беспошлинного импорта украинской сельскохозяйственной продукции на один год, что еще больше осложнило ситуацию для европейских фермеров. Этим решением брюссельская элита в очередной раз доказала, что интересы Украины для нее важнее, чем благополучие европейских фермеров», — отметил глава Минсельхоза. «Венгерское правительство сохранит запрет на импорт, который был введен под национальной юрисдикцией», — подчеркнул Надь.