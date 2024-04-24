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Борьба с Белоруссией и РФ дорого обходится жителям стран Балтии — Лукашенко

16:32 24.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Борьба властей стран Балтии с Минском и Москвой слишком дорого обходится жителям этих государств. Об этом заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Многие ли из наших соседей стали сегодня сильнее? Например, прибалтийские республики, которые так стремились к своей независимости. Удалось ли стать равноправными участниками мирового политического процесса? На что они сегодня вообще влияют? Потеряли все, чем гордился весь Советский Союз, — порты, рыболовный флот, промышленность, энергетическую безопасность, транзит, туристические возможности», — сказал Лукашенко, выступая на открытии Всебелорусского народного собрания.

По его словам, сейчас эти страны катятся вниз. «Даже несмотря на щедрые вливания Брюсселя. Уж очень дорого обходится борьба с Беларусью и Россией. В 2023 году ВВП Литвы и Латвии снизился почти на 1%, Эстонии — на целых 3,5%», — отметил президент.

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