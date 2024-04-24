Силуанов предложил ужесточить выдачу разрешений на стройку в регионах с рисками паводков
17:12 24.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр финансов России Антон Силуанов предложил ужесточить выдачу разрешений на строительство в регионах с рисками паводков и оползней. Об этом он сообщил на совещании по ликвидации последствий паводков.
«Еще такое соображение: может быть, нам ужесточить разрешение на строительство в тех местах, где есть риск паводков, оползней и так далее. Сегодня мы видим, что разрешения выдают там, где стройка, в сущности, не должна осуществляться», — сказал министр.
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