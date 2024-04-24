Байден: В ближайшие часы мы начнем отправку оружия Украине
18:30 24.04.2024 Источник: Интерфакс
Президент США Джо Байден подписал одобренный ранее конгрессом США пакет законопроектов о дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе.
"Я только что подписал пакет финансирования, который на выходных одобрила палата представителей, а вчера - сенат. Это усилит безопасность США и всего мира", - заявил Байден в ходе обращения к согражданам.
"В ближайшие часы мы начнем отправку оружия Украине. Речь идет о боеприпасах для систем ПВО и артиллерии, о ракетах, бронетехнике", - добавил Байден.
Он сказал, что этот пакет помощи - "инвестиции не только в безопасность Украины, но также Европы и США".
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