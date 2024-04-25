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НОВОСТИ

Из стандарта лечения ОРВИ исключили антибиотики

10:20 25.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минздрав России обновил стандарт лечения ОРВИ, исключив из него антибиотики. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В новую версию стандарта включены другие препараты, например, «Кагоцел», а также пульсоксиметрия в качестве инструментального метода диагностики.  ridus.ru

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