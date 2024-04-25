Более 3,1 тыс. наемников принимают участие в СВО на стороне Украины, в основном из США

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 3,1 тыс. наемников участвуют в СВО на стороне Украины, в основном из США и Канады. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Всего в распоряжении следствия имеются сведения об участии в боевых действиях на стороне Украины более 3 100 наемников, подавляющее большинство которых прибыли из США, Канады, Великобритании и Грузии», — говорится в сообщении.