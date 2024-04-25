Украина прекратит существование, если не пойдет на переговоры — Лукашенко
12:05 25.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина может утратить свою государственность, если не пойдет на переговоры. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).
«Ситуация очень серьезная, по моему мнению, если сейчас не пойти на переговоры, с течением времени Украина утратит свою государственность и может прекратить свое существование», — сказал Лукашенко. По его словам, «сейчас самая удобная ситуация для мира, для заключения мирного договора».
НОВОСТИ
- 13:32 25.04.2024
- В Пхеньяне заявили, что КНДР всегда будет в «одном окопе с Россией»
- 13:20 25.04.2024
- Лукашенко заявил, что Россия создала мощные резервы в зоне СВО
- 13:05 25.04.2024
- Азербайджан не будет поставлять оружие Украине — Алиев
- 13:00 25.04.2024
- Монголия хочет заключить с ЕАЭС договор о свободной торговле
- 12:32 25.04.2024
- Передача ракет ATACMS Киеву может плохо обернуться для США — сенатор
- 12:20 25.04.2024
- В Польше зафиксирован резкий рост заболеваемости корью
- 12:00 25.04.2024
- Более 3,1 тыс. наемников принимают участие в СВО на стороне Украины, в основном из США
- 11:32 25.04.2024
- ВСУ используют французские гаубицы для обстрела ДНР — военкор из Франции
- 11:30 25.04.2024
- Более 80% респондентов в ходе опроса выбрали Сбер самым надежным банком для хранения денег
- 11:20 25.04.2024
- Три емкости с нефтепродуктами горят на площади 500 кв. м в Омске
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать