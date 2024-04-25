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НОВОСТИ

Украина прекратит существование, если не пойдет на переговоры — Лукашенко

12:05 25.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина может утратить свою государственность, если не пойдет на переговоры. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).

«Ситуация очень серьезная, по моему мнению, если сейчас не пойти на переговоры, с течением времени Украина утратит свою государственность и может прекратить свое существование», — сказал Лукашенко. По его словам, «сейчас самая удобная ситуация для мира, для заключения мирного договора».

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