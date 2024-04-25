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В Пхеньяне заявили, что КНДР всегда будет в «одном окопе с Россией»

13:32 25.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль по случаю пятилетней годовщины саммита во Владивостоке между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером народной республики Ким Чен Ыном заявил, что в Пхеньяне уверены в достижении целей специальной военной операции и что его страна всегда будет в одном окопе с Россией.

«Нисколько не сомневаемся, что Россия преодолеет все вызовы и трудности и обязательно достигнет целей специальной военной операции на Украине. Мы всегда будем стоять в одном окопе с российской армией и народом, которые вступили в справедливую борьбу по защите интересов безопасности государства и его суверенных прав», — приведены слова заместителя министра на сайте внешнеполитического ведомства.

Им Чхон Иль заявил, что последовательная позиция правительства КНДР заключается в том, чтобы «придавать первостепенное значение отношениям с Россией и неизменно развивать традиции дружбы». «Отношения КНДР и России основаны на товариществе и боевом единстве, они будут развиваться в нерушимое товарищество и вечные стратегические отношения при особом внимании председателя государственных дел Ким Чен Ына и президента РФ Владимира Путина», — говорится в заявлении.

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