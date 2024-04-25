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НОВОСТИ

Большая часть американской военной помощи Израилю не покинет пределов США — WP

14:00 25.04.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Большая часть средств, выделенных Вашингтоном в качестве военной помощи Израилю, будет потрачена в США или на американскую оборонную промышленность. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

По ее информации, примерно две трети американской помощи иностранным государствам расходуется через компании, расположенные в самих США. Издание подчеркивает, что, например, еда должна покупаться в Соединенных Штатах и доставляться с помощью американских перевозчиков. За исключением небольшого количества средств, предназначенных непосредственно для Израиля, все остальное должно быть использовано для закупок американской военной техники и обучения израильских военных.

Газета также отмечает, что принятие пакетов военной помощи Украине, Израилю и Тайваню на самом деле направлено на создание новых рабочих мест в США и поддержку американской экономики.

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