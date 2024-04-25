Запрещенный в РФ «Русский добровольческий корпус» готовят США — Лукашенко

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что запрещенный в РФ «Русский добровольческий корпус» готовят США.

«Отслеживаем, как по ту сторону границы американцы готовят „белорусскую освободительную армию“, основу которой должны составить так называемый полк Калиновского и другие добровольческие формирования», — сказал Лукашенко. По его словам, в том числе это «Русский добровольческий корпус» и «Белорусский добровольческий корпус».

«Русский добровольческий корпус» и «Белорусский добровольческий корпус» ненавидят Россию: враги, «москали» и так далее», — заявил белорусский лидер.

Решением 2-го Западного окружного военного суда от 16 ноября 2023 г. формирование «Русский добровольческий корпус» признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.