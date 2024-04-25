Европарламент призвал ЕС не признавать итоги президентских выборов в РФ

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европарламент (ЕП) на пленарной сессии в Страсбурге принял антироссийскую резолюцию, в которой утверждается, что президентские выборы в РФ якобы были недемократическими. Трансляция заседания велась на сайте ЕП.

За резолюцию проголосовали 493 депутата, против выступили 11 парламентариев, еще 18 воздержались.

В тексте содержатся утверждения, что на выборах «не было настоящих альтернативных кандидатов», также названо «незаконным» проведение голосования в новых регионах России.

Евродепутаты призвали «страны ЕС и международное сообщество не признавать легитимными результаты президентских выборов в России». Также авторы резолюции рекомендовали ЕС ограничить отношения с Москвой вопросами, касающимися регионального мира, гуманитарной проблематики и прав человека. Парламентарии призвали государства ЕС «поддерживать независимые организации гражданского общества, независимые СМИ и правозащитников и оказывать поддержку российской демократической оппозиции».