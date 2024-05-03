США ненавидят Венгрию за то, что она слишком «белая и христианская» — Такер Карлсон

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон ненавидит Венгрию за то, что она «слишком белая и слишком христианская», заявил в четверг американский журналист Такер Карлсон во время интервью с политическим советником и однофамильцем премьер-министра Венгрии Балажем Орбаном.

«Думаю, что одна из причин, по которым вас так ненавидят в Вашингтоне, заключается в том, что наши политики <…> решили, что Венгрия слишком белая и слишком христианская. Точка. Они ненавидят эти вещи больше всего и поэтому считают, что это надо менять при помощи массовой миграции. А Венгрия единственная среди всех европейских стран сказала на это „нет“, — заявил он.

Балаж Орбан в свою очередь сказал, что это причина, по которой Венгрия «все еще жива». Он отметил, что города стран Западной Европы «переполнены», сталкиваются с террористическими угрозами и «новыми формами антисемитизма». «Социальная сплоченность не вырабатывается сама собой. Над ней необходимо работать, и ее очень просто разрушить. А миграционные решения определенно разрушают социальную сплоченность во многих западных обществах», — добавил политик.