В Белгороде произошел взрыв, пострадали пять человек

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв произошел в Белгороде. Предварительно, пострадали пять человек, их жизни ничего не угрожает, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В городе Белгороде произошел взрыв. Выехал на место происшествия. По предварительным данным, пострадали пять человек», — написал он в своем телеграм-канале.