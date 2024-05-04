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НОВОСТИ

В Белгороде произошел взрыв, пострадали пять человек

17:00 04.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв произошел в Белгороде. Предварительно, пострадали пять человек, их жизни ничего не угрожает, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В городе Белгороде произошел взрыв. Выехал на место происшествия. По предварительным данным, пострадали пять человек», — написал он в своем телеграм-канале.

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