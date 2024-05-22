Необходимости возвращать ежегодный призыв в ВС Польши нет - министр обороны
13:45 22.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Нет никаких причин возвращать регулярный призыв [на срочную службу в армии]», — отметил глава оборонного ведомства, трансляция его выступления велась на YouTube-канале Сейма. По словам министра, численность польской армии составляет 198 тыс. военнослужащих, 9 тыс. человек вступили в ее ряды с начала 2024 года.
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