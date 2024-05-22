0
0
37
НОВОСТИ

Необходимости возвращать ежегодный призыв в ВС Польши нет - министр обороны

13:45 22.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские власти не видят необходимости в возвращении ежегодного призыва в вооруженные силы (ВС), который был отменен в 2009 году. Об этом заявил в Сейме (нижней палате парламента) министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

«Нет никаких причин возвращать регулярный призыв [на срочную службу в армии]», — отметил глава оборонного ведомства, трансляция его выступления велась на YouTube-канале Сейма. По словам министра, численность польской армии составляет 198 тыс. военнослужащих, 9 тыс. человек вступили в ее ряды с начала 2024 года.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:35 22.05.2024
Заявление Блинкена о гибели Раиси хамское в отношении целого народа - Песков
0
56
12:40 22.05.2024
Польша планиурет разместить на границе с РФ и Белоруссией аэростаты Barbara
0
171
12:30 22.05.2024
Из-за страха перед РФ, Швеция усилила оборону острова Готланд
0
183
12:20 22.05.2024
Экс-премьеру Польши могут выделить охрану, после покушения на Фицо - МВД
0
175
11:30 22.05.2024
На будущей неделе пройдет встреча премьер-министров Чехии и Украины
0
227
11:20 22.05.2024
Визит Путина в Китай «подтвердил страхи Запада» о сближении Москвы и Пекина - СМИ
0
256
11:10 22.05.2024
Израиль отозвал своих послов из Ирландии и Норвегии из-за признания Палестины
0
247
10:59 22.05.2024
Сбер бесплатно научит промпт-инжинирингу для работы с GigaChat и Kandinsky
0
250
10:30 22.05.2024
Сбер представил второе поколение умной ТВ-приставки SberBox
0
602
10:30 22.05.2024
Киев признает, что в текущем году у ВСУ нет шансов на прорыв
0
352

Возврат к списку