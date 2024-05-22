Необходимости возвращать ежегодный призыв в ВС Польши нет - министр обороны

13:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские власти не видят необходимости в возвращении ежегодного призыва в вооруженные силы (ВС), который был отменен в 2009 году. Об этом заявил в Сейме (нижней палате парламента) министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.



«Нет никаких причин возвращать регулярный призыв [на срочную службу в армии]», — отметил глава оборонного ведомства, трансляция его выступления велась на YouTube-канале Сейма. По словам министра, численность польской армии составляет 198 тыс. военнослужащих, 9 тыс. человек вступили в ее ряды с начала 2024 года.





