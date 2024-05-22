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Пашинян: Я знаю две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке к войне против нас

16:50 22.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что две страны, входящие в состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), помогали Азербайджану во время военных действий в Нагорном Карабахе в 2020 году.

«В 2020 году в подготовке войны принимали участие наши союзники, не на нашей стороне. Я знаю две страны ОДКБ, которые участвовали в подготовке к войне против нас», — заявил он в парламенте.

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