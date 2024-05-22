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Австрийский канцлер планирует принять участие в саммите по Украине в Швейцарии

17:24 22.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил о планах принять участие в саммите, посвященном Украине, который пройдет в июне в Швейцарии.

«Эта важная конференция, которая позволит подготовить почву для возможности добиться мира», — написал политик в соцсети X.

Нехаммер пояснил, что в ходе телефонного разговора проинформировал об этом решении президента Украины Владимира Зеленского.

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