Австрийский канцлер планирует принять участие в саммите по Украине в Швейцарии
17:24 22.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Австрии Карл Нехаммер сообщил о планах принять участие в саммите, посвященном Украине, который пройдет в июне в Швейцарии.
«Эта важная конференция, которая позволит подготовить почву для возможности добиться мира», — написал политик в соцсети X.
Нехаммер пояснил, что в ходе телефонного разговора проинформировал об этом решении президента Украины Владимира Зеленского.
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