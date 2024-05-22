Во Франции провели испытание сверхзвуковой ракеты, способной нести ядерный заряд
19:20 22.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция провела первое испытание обновленной ракеты ASMPA, способной нести ядерный заряд. Об этом на своей странице в соцсети X сообщил министр Вооруженных сил республики Себастьен Лекорню.
«Самолет ВВС Франции Rafale успешно выполнил первый испытательный пуск модернизированной сверхзвуковой ядерной ракеты ASMPA без бортовой полезной нагрузки», — отметил министр.
По его словам, проведенное испытание «конкретизирует задачи, изложенные в законе о военном планировании, относительно сил ядерного сдерживания». Министр указал, что пуск «демонстрирует их превосходство и оперативную надежность».
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