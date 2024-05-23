Парламентские выборы в Великобритании не изменят отношений с РФ - Песков
14:30 23.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По словам представителя Кремля, изменения в отношениях двух стран маловероятны: «Сейчас практически невозможно усмотреть в политическом ландшафте Великобритании какие-то силы, которые отличались трезвым подходом».
«Все политические силы погружены в пучину дремучей русофобии, вражеского отношения к нашей стране. Поэтому в контексте отношений с нами никакие выборы ничего не изменят», — добавил Песков.
Выборы в Соединенном Королевстве представитель Кремля охарактеризовал как «внутреннее дело Великобритании». «Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела других стран, в том числе и Великобритании. И не терпим, когда это делают другие страны — в том числе Великобритания», — подчеркнул Песков.
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