Парламентские выборы в Великобритании не изменят отношений с РФ - Песков

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва не ожидает изменения отношений с Лондоном после досрочных парламентских выборов в Великобритании. Как заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, все политические силы королевства настроены русофобски.



По словам представителя Кремля, изменения в отношениях двух стран маловероятны: «Сейчас практически невозможно усмотреть в политическом ландшафте Великобритании какие-то силы, которые отличались трезвым подходом».



«Все политические силы погружены в пучину дремучей русофобии, вражеского отношения к нашей стране. Поэтому в контексте отношений с нами никакие выборы ничего не изменят», — добавил Песков.



Выборы в Соединенном Королевстве представитель Кремля охарактеризовал как «внутреннее дело Великобритании». «Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела других стран, в том числе и Великобритании. И не терпим, когда это делают другие страны — в том числе Великобритания», — подчеркнул Песков.





