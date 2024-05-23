0
0
139
НОВОСТИ

Парламентские выборы в Великобритании не изменят отношений с РФ - Песков

14:30 23.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва не ожидает изменения отношений с Лондоном после досрочных парламентских выборов в Великобритании. Как заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, все политические силы королевства настроены русофобски.

По словам представителя Кремля, изменения в отношениях двух стран маловероятны: «Сейчас практически невозможно усмотреть в политическом ландшафте Великобритании какие-то силы, которые отличались трезвым подходом».

«Все политические силы погружены в пучину дремучей русофобии, вражеского отношения к нашей стране. Поэтому в контексте отношений с нами никакие выборы ничего не изменят», — добавил Песков.

Выборы в Соединенном Королевстве представитель Кремля охарактеризовал как «внутреннее дело Великобритании». «Мы никогда не вмешиваемся во внутренние дела других стран, в том числе и Великобритании. И не терпим, когда это делают другие страны — в том числе Великобритания», — подчеркнул Песков.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:30 23.05.2024
Россия, как правоприемница СССР, сохраняет позицию по признанию Палестины - Песков
0
70
15:25 23.05.2024
Имущество США в РФ может быть использовано как компенсация ущерба от изъятия активов России - Указ
0
67
14:20 23.05.2024
Угрозы Блинкена по поводу санкций из-за закона об иноагентах пустые - Субари
0
207
14:10 23.05.2024
До конца весенней сессии могут принять законы об ужесточении наказания за утечку данных
0
199
13:40 23.05.2024
Во Франции задержали мужчину за план нападения на участников эстафеты олимпийского огня
0
215
13:20 23.05.2024
На саммите НАТО в Вашингтоне не примут решения о членстве Украины
0
285
13:10 23.05.2024
Еще 400 украинских солдат пройдут поготовку в Испании
0
277
12:50 23.05.2024
Европейские подростки более склонны к нездоровому питанию - доклад ВОЗ
0
284
12:10 23.05.2024
США проводят подготовку на Украине на случай ЧС в ядерной сфере
0
302
12:04 23.05.2024
Спрос со стороны бизнеса на технологии Сбера в области искусственного интеллекта растет
0
286

Возврат к списку