Имущество США в РФ может быть использовано как компенсация ущерба от изъятия активов России - Указ

15:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские суды получили право использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США. Соответствующие положения содержатся в указе президента РФ Владимира Путина о порядке компенсации ущерба России от недружественных действий США.

Речь идет о находящемся на территории России движимом и недвижимом имуществе США, американских компаний и граждан, а также принадлежащих им ценных бумагах, долях в уставных капиталах российских компаний и других имущественных правах США и американцев в РФ. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями сможет направлять в суд перечень того американского имущества, которое «с учетом принципа соразмерности может быть использовано» для компенсации ущерба от изъятия в США активов РФ, в том числе Центробанка РФ.