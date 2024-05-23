0
0
0
НОВОСТИ

Имущество США в РФ может быть использовано как компенсация ущерба от изъятия активов России - Указ

15:25 23.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские суды получили право использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США. Соответствующие положения содержатся в указе президента РФ Владимира Путина о порядке компенсации ущерба России от недружественных действий США.

Речь идет о находящемся на территории России движимом и недвижимом имуществе США, американских компаний и граждан, а также принадлежащих им ценных бумагах, долях в уставных капиталах российских компаний и других имущественных правах США и американцев в РФ. Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями сможет направлять в суд перечень того американского имущества, которое «с учетом принципа соразмерности может быть использовано» для компенсации ущерба от изъятия в США активов РФ, в том числе Центробанка РФ.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:30 23.05.2024
Россия, как правоприемница СССР, сохраняет позицию по признанию Палестины - Песков
0
70
14:30 23.05.2024
Парламентские выборы в Великобритании не изменят отношений с РФ - Песков
0
163
14:20 23.05.2024
Угрозы Блинкена по поводу санкций из-за закона об иноагентах пустые - Субари
0
207
14:10 23.05.2024
До конца весенней сессии могут принять законы об ужесточении наказания за утечку данных
0
199
13:40 23.05.2024
Во Франции задержали мужчину за план нападения на участников эстафеты олимпийского огня
0
215
13:20 23.05.2024
На саммите НАТО в Вашингтоне не примут решения о членстве Украины
0
285
13:10 23.05.2024
Еще 400 украинских солдат пройдут поготовку в Испании
0
277
12:50 23.05.2024
Европейские подростки более склонны к нездоровому питанию - доклад ВОЗ
0
284
12:10 23.05.2024
США проводят подготовку на Украине на случай ЧС в ядерной сфере
0
302
12:04 23.05.2024
Спрос со стороны бизнеса на технологии Сбера в области искусственного интеллекта растет
0
286

Возврат к списку