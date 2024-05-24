При Байдене США лишись уважения на мировой арене - Трамп

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты при президенте Джо Байдене лишись уважения на мировой арене. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Нью-Йорке.



«Посмотрите на председателя Китая Си [Цзиньпина], на [лидера КНДР] Ким Чен Ына, на [президента России Владимира] Путина, они все на первых ролях, нравится вам это или нет. <…> Мы же потеряли уважение всего мира. Мы были самой уважаемой страной в мире четыре года назад, теперь над нами смеются, мы превратились в шутку», — сказал он.



По мнению Трампа, Байден — «худший президент в истории страны». «Он не понимает, что делает, он совершенно некомпетентный. Наша страна катится в ад», — считает Трамп.



