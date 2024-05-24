США пересмотрят американо-грузинское сотрудничество - Блинкин
13:10 24.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Сегодня я также начинаю всеобъемлющий пересмотр двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией», — отметил шеф американской дипломатии. По его словам, при пересмотре отношений между двумя странами Вашингтон «будет принимать во внимание действия Грузии при принятии собственных решений».
«По мере того, как граждане Грузии высказывались против этого закона, мы видели явные признаки кампании запугивания и применения насилия для подавления мирного инакомыслия. Как „закон о национальной безопасности“, так и репрессивная тактика, используемая для подавления правомерного несогласия, подрывают грузинскую демократию и основные свободы, на которые имеет право грузинский народ, и противоречат давно заявленной цели Грузии — отраженной в ее конституции — евроатлантической интеграции и стратегическому партнерству с Соединенными Штатами», — утверждал госсекретарь.
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