США пересмотрят американо-грузинское сотрудничество - Блинкин

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Администрация Соединенных Штатов приступила к проведению масштабного пересмотра американо-грузинского сотрудничества в связи с принятым в Грузии законом об иноагентах. Об этом говорится в распространенном в четверг письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.



«Сегодня я также начинаю всеобъемлющий пересмотр двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией», — отметил шеф американской дипломатии. По его словам, при пересмотре отношений между двумя странами Вашингтон «будет принимать во внимание действия Грузии при принятии собственных решений».



«По мере того, как граждане Грузии высказывались против этого закона, мы видели явные признаки кампании запугивания и применения насилия для подавления мирного инакомыслия. Как „закон о национальной безопасности“, так и репрессивная тактика, используемая для подавления правомерного несогласия, подрывают грузинскую демократию и основные свободы, на которые имеет право грузинский народ, и противоречат давно заявленной цели Грузии — отраженной в ее конституции — евроатлантической интеграции и стратегическому партнерству с Соединенными Штатами», — утверждал госсекретарь.





