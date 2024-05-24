Чемпионат мира по хоккею 2028 года пройдет во Франции

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция выиграла право на проведение чемпионата мира по хоккею 2028 года. Об этом стало известно в ходе ежегодного конгресса Международной федерации хоккея, проходящего в Праге.



Заявка Франции осталась единственной после того, как свою кандидатуру отозвал Казахстан. Планируется, что матчи пройдут в Париже и Лионе. В 2017 году Париж принимал чемпионат мира совместно с германским Кёльном.



