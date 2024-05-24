Чемпионат мира по хоккею 2028 года пройдет во Франции
14:10 24.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Заявка Франции осталась единственной после того, как свою кандидатуру отозвал Казахстан. Планируется, что матчи пройдут в Париже и Лионе. В 2017 году Париж принимал чемпионат мира совместно с германским Кёльном.
НОВОСТИ
- 14:30 24.05.2024
- Из-за забастовки деспечеров парижский аэропорт отменит 70% рейсов
- 14:20 24.05.2024
- В Ирак вернулись конфискованные в Женеве артефакты эпохи Древней Месопотамии
- 13:30 24.05.2024
- Западные страны не должены отправлять свои войска на Украину - глава МИД Польши
- 13:20 24.05.2024
- Польские фермеры перекрыли столичные дороги, начав очередную акцию протеста
- 13:10 24.05.2024
- США пересмотрят американо-грузинское сотрудничество - Блинкин
- 12:30 24.05.2024
- К теракту в «Крокусе» причастна военная разведка Украины - глава ФСБ
- 12:20 24.05.2024
- Европейские ученые призвают ЕС отказаться от милитаризма и национализма
- 12:10 24.05.2024
- В Ярославле пресекли незаконную банковскую деятельность с оборотом 1 млрд руб.
- 11:33 24.05.2024
- Сбер поможет молодежи бесплатно научиться предпринимательству и открыть свой бизнес
- 11:30 24.05.2024
- При Байдене США лишись уважения на мировой арене - Трамп
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать