На заседание Совета глав правительств стран СНГ премьер Армении не приехал

15:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приехал в Ашхабад на заседание Совета глав правительств стран СНГ, передает корр. ТАСС.

От Армении на встрече присутствовал постоянный полномочный представитель республики при уставных и других органах Содружества Независимых Государств, чрезвычайный и полномочный посол Армении в Белоруссии Размик Хумарян.