На заседание Совета глав правительств стран СНГ премьер Армении не приехал
15:45 24.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приехал в Ашхабад на заседание Совета глав правительств стран СНГ, передает корр. ТАСС.
От Армении на встрече присутствовал постоянный полномочный представитель республики при уставных и других органах Содружества Независимых Государств, чрезвычайный и полномочный посол Армении в Белоруссии Размик Хумарян.
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