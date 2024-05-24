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На заседание Совета глав правительств стран СНГ премьер Армении не приехал

15:45 24.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не приехал в Ашхабад на заседание Совета глав правительств стран СНГ, передает корр. ТАСС.

От Армении на встрече присутствовал постоянный полномочный представитель республики при уставных и других органах Содружества Независимых Государств, чрезвычайный и полномочный посол Армении в Белоруссии Размик Хумарян.

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