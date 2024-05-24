Сбер и Работа.ру выяснили, сколько россиян хотели бы видеть своих детей предпринимателями

15:45

Молодежные акселераторы Сбера и сервис Работа.ру и провели исследование ко Дню российского предпринимательства и выяснили, сколько россиян хотели бы видеть своих детей бизнесменами. В исследовании приняли участие более 3600 пользователей сервиса Работа.ру из всех регионов России.

«Предпринимательство – это такая же профессия, как и многие другие. Ее можно и нужно осваивать с юного возраста, ведь школьники и студенты открыты новому, легко перестраиваются и часто предлагают идеи, которые взрослым кажутся невозможными, – отметила управляющий директор Сбербанка по работе со стартапами Наталья Магидей. – Сбер с 2021 года организует бесплатные бизнес-акселераторы для молодежи, в этом году в них участвует более 60 тыс. ребят. По сравнению с первым сезоном число желающих освоить предпринимательские навыки увеличилось в 2,5 раза. Мы видим, что интерес к профессии технологического предпринимателя растет, а значит в России будет создаваться больше квалифицированных рабочих мест, которые будут вносить вклад в развитие экономики страны».

Среди опрошенных, у кого есть дети/внуки и кто имеет предпочтения по профессиональной сфере: большинство (54%) хотели бы, чтобы ребенок или внук был собственником бизнеса. 23% были бы рады работе на госслужбе. 15% – за социальную сферу, а 8% не против, чтобы потомок был менеджером в компании. 37% опрошенных не важно, кем будет их ребенок, главное, чтобы он вырос хорошим человеком. 28% респондентов отметили, что не имеют детей.

Среди наиболее предпочтительных сфер для бизнеса 39% опрошенных выделили технологический бизнес (ИТ-решения, новые технологии). Еще 21% не против традиционной сферы (торговля, общепит, услуги). По 15% респондентов отметили финансовую и производственную сферы.

6% предпочитают, чтобы дети связали свою жизнь с социальными проектами, а 2% хотели бы видеть бизнес в посреднической сфере (риэлторская, транспортировки, туризм). У 27% нет предпочтений к сфере будущего бизнеса ребенка.

42% респондентов уверены, что возраст не важен для открытия своего бизнеса. 40% считают, что перед открытием собственного бизнеса необходимо поработать в найме и набраться опыта. 8% думают, что бизнес можно открывать сразу после окончания школы параллельно учебе в университете или колледже. Столько же отметили, что это стоит делать после окончания вуза или ссуза.

Большинство респондентов (73%) готовы финансово поддержать ребенка для построения бизнеса, причем 44% из них будут это делать однозначно, а 29% – скорее всего. Еще 10% не готовы материально вкладываться в предпринимательство детей – 8% из них скорее всего не будут это делать, а 2% точно в этом уверены. 18% опрошенных будут в этом вопросе ориентироваться на решение ребенка.