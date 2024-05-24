В ядерных учениях РФ и Белоруссии нет ничего необычного, НАТО проводит такие же - Путин
18:05 24.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В ядерных учениях РФ и Белоруссии нет ничего необычного, в НАТО проходят такие же учения. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил по итогам российско-белорусских переговоров.
«Здесь нет ничего, что мы бы нарушили, нет ничего необычного по сравнению с работой того же блока НАТО. Там регулярно проходят такие же учения, к которым привлекаются страны НАТО, на территории которых расположено тактическое американское ядерное оружие», — сказал Путин, отметив, что к натовским учениям привлекаются американские военнослужащие, боевые самолеты и другие средства доставки.
«Все это у нас происходит в плановом порядке, и мы здесь ничего не нагнетаем», — сказал Путин. «Но, как было сказано, все должно быть отработано. Это такая сфера, где нельзя допустить никаких ни сбоев, ни ошибок, ни неслаженности. Слаженности и посвящены учения», — пояснил он.
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