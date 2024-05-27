В Индии из-за циклона отменено или перенесено 394 авиарейса и более 10 поездов

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мощный циклон «Ремал» вызвал перебои в работе транспорта в индийском штате Западная Бенгалия, на который пришелся удар стихии. Как сообщает телеканал NDTV, за минувшие сутки отменено или перенесено 394 авиарейса и более 10 поездов.



По информации телеканала, крупнейший в восточной Индии аэропорт в Калькутте — столице Западной Бенгалии — был вынужден отменить вылет или прибытие 54 международных рейсов. Также приостановлено движение всех пригородных поездов.



Сильный циклонический шторм «Ремал» обрушился на побережье Западной Бенгалии и соседней Бангладеш со стороны Бенгальского залива вечером 26 мая, принеся мощные ливни и ветер с порывами до 38 м/сек. Потоки воды затопили улицы, ветер повредил дома, обрушил деревья и столбы, в некоторых частях Западной Бенгалии отмечены перебои с электроэнергией. В соседней Бангладеш сообщили о по меньшей мере 2 погибших, порядка 3 млн человек остались без электричества.





