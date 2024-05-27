Экс-премьер Испании считает, что ЕС придется выработать стабильные отношения с РФ
13:30 27.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экс-премьер убежден, что «рано или поздно придется вновь найти формулу стабильным отношениям с Россией». «У нас общая история, — считает он. — Русские классики входят в число великих европейских классиков, и, безусловно, они среди лучших писателей, когда дело доходит до определения души континента». «Нужно время, [нужно] найти решение путем переговоров с Украиной и переопределить рамки наших отношений», — уточнил Сапатеро.
Бывший глава правительства раскритиковал экс-президента США (2001-2009) Джорджа Буша за предложение о вступлении Украины в НАТО на саммите альянса в Бухаресте в 2008 году. Сапатеро заявил, что ему такая идея показалось глупостью. «Та стычка в Бухаресте стала тем, что положило начало враждебности с Россией», — считает он. Экс-премьер также уверен, что у США «есть информация об отсутствии военного решения» ситуации на Украине.
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