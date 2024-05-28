США и ЕС продолжают войну, чтобы оправдать доходы производителей оружия - Мадуро

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США и Евросоюз не позволили два года назад заключить мирный договор России с Украиной и продолжают войну, чтобы оправдать доходы производителей оружия. Об этом заявил в понедельник президент Венесуэлы Николас Мадуро в еженедельной программе «С Мадуро плюс» телеканала Venezolana de Televisión.



«Проект договора был готов к подписанию, но правительство США и элиты Евросоюза отдали приказ не подписывать соглашение», — сказал он. Венесуэльский лидер отметил, что было принято решение «совершить интервенцию и победить Россию».



Он подчеркнул, что война на Украине «продолжается, чтобы оправдать крупные доходы производителей вооружений».

