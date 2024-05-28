США и ЕС продолжают войну, чтобы оправдать доходы производителей оружия - Мадуро
11:10 28.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Проект договора был готов к подписанию, но правительство США и элиты Евросоюза отдали приказ не подписывать соглашение», — сказал он. Венесуэльский лидер отметил, что было принято решение «совершить интервенцию и победить Россию».
Он подчеркнул, что война на Украине «продолжается, чтобы оправдать крупные доходы производителей вооружений».
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