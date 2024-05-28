В России ГИБДД снова будет называться ГАИ

15:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ГИБДД в России вернули название Госавтоинспекция, сообщил глава ведомства Михаил Черников в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД России.

«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали. <.>. Милиция не знаю [будет ли], но Госавтоинспекция уже есть», — сказал он.

Черников добавил, что все нормативно-правовые документы ведутся уже с учетом нового названия.