В России ГИБДД снова будет называться ГАИ
15:07 28.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ГИБДД в России вернули название Госавтоинспекция, сообщил глава ведомства Михаил Черников в ходе заседания президиума Общественного совета при МВД России.
«Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем, законодательно урегулировали. <.>. Милиция не знаю [будет ли], но Госавтоинспекция уже есть», — сказал он.
Черников добавил, что все нормативно-правовые документы ведутся уже с учетом нового названия.
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