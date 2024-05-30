Орбана соираются "наказать" за его позиции по Украине - СМИ

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидеры некоторых стран — участниц ЕС собираются «наказать» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из-за его позиции по Украине, предоставив венграм меньше влиятельных должностей в будущем составе Еврокомиссии (ЕК). Об этом сообщило европейское издание газеты Politico со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.



Как отметил один из собеседников газеты, в ЕС полагают, что «не может быть и речи» о том, чтобы сохранить за представителями Венгрии какие-либо важные посты в ЕК. В частности, критики Орбана собираются не допустить переназначения венгерского дипломата Оливера Вархели в качестве еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства ЕС. При этом нежелательным вариантом для них стало бы назначение и любого другого венгра на указанную должность, добавил источник Politico.