Страны ЕС из-за разногласий ограничили обмен разведанными с Венгрией

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские страны, входящие в так называемый Бернский клуб, ограничили обмен разведанными с Венгрией, которая участвует в этом форуме, в связи с политическими разногласиями. Об этом сообщил портал EUobserver со ссылкой на представителей спецслужб.



«Среди менее высокопоставленных представителей спецслужб царит разочарование, поскольку западные союзники не делятся с нами информацией так, как это было раньше. Но чем выше по иерархической лестнице вы поднимаетесь, тем меньше это кого-либо беспокоит», — сообщили порталу в венгерском разведсообществе.



В свою очередь представитель бельгийских спецслужб сказал, что вместо Венгрии, которая должна была стать временным председателем Бернского клуба, эти обязанности на себя возьмет Дания, не назвав причин такого решения.





