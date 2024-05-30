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Страны ЕС из-за разногласий ограничили обмен разведанными с Венгрией

14:10 30.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские страны, входящие в так называемый Бернский клуб, ограничили обмен разведанными с Венгрией, которая участвует в этом форуме, в связи с политическими разногласиями. Об этом сообщил портал EUobserver со ссылкой на представителей спецслужб.

«Среди менее высокопоставленных представителей спецслужб царит разочарование, поскольку западные союзники не делятся с нами информацией так, как это было раньше. Но чем выше по иерархической лестнице вы поднимаетесь, тем меньше это кого-либо беспокоит», — сообщили порталу в венгерском разведсообществе.

В свою очередь представитель бельгийских спецслужб сказал, что вместо Венгрии, которая должна была стать временным председателем Бернского клуба, эти обязанности на себя возьмет Дания, не назвав причин такого решения.


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