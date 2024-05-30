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Правительство РФ направило в Госдуму поправки к налоговому законодательству

18:35 30.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство РФ одобрило пакет поправок по совершенствованию налоговой системы, сообщила пресс-служба кабмина. Теперь проекты будут направлены на рассмотрение Госдумы.

Нововведения должны вступить в силу с 1 января 2025 года. Среди изменений — разница в налоге в зависимости от дохода. Для граждан с доходами до 2,4 млн рублей в год ставка останется на уровне 13%. При доходах от 2,4 до 5 млн рублей налог составит 15%, от 5 до 20 млн — 18%, а свыше 50 млн рублей в год — 22%. Повышенный налог будет взыматься не со всей суммы, а только с превышения соответствующих порогов. Изменения не коснутся выплат участникам СВО. Семьям с двумя и более детьми и среднедушевым доходом ниже 1,5 прожиточного минимума будет предложен возврат уплаченного НДФЛ в размере 7% из 13%.

Для бизнеса налог на прибыль составит 25% вместо 20%, но с отказом от использования оборотных сборов, таких как курсовые экспортные пошлины.

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