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НОВОСТИ

Разрешение стран НАТО на удары по РФ вовлечет в конфликт весь альянс - Медведев

13:30 31.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Индивидуальное» участие стран НАТО в ударах дальнобойным оружием по РФ вызовет разрушительный ответ Москвы, что вовлечет в конфликт весь альянс. Это подчеркнул в своем телеграм-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Натовское руководство хочет сделать вид, что речь идет о суверенных решениях отдельных стран, — предположил Медведев. — А правило Договора 1949 года о коллективной самообороне тут применять пока нет оснований».

Варианты такой «индивидуальной помощи», перечислил Медведев, — это «управление своими крылатыми ракетами большой дальности или отправка контингента войск на Украину». «Это серьезная эскалация конфликта», — отметил он.

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