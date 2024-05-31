Разрешение стран НАТО на удары по РФ вовлечет в конфликт весь альянс - Медведев

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Индивидуальное» участие стран НАТО в ударах дальнобойным оружием по РФ вызовет разрушительный ответ Москвы, что вовлечет в конфликт весь альянс. Это подчеркнул в своем телеграм-канале зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.



«Натовское руководство хочет сделать вид, что речь идет о суверенных решениях отдельных стран, — предположил Медведев. — А правило Договора 1949 года о коллективной самообороне тут применять пока нет оснований».



Варианты такой «индивидуальной помощи», перечислил Медведев, — это «управление своими крылатыми ракетами большой дальности или отправка контингента войск на Украину». «Это серьезная эскалация конфликта», — отметил он.



