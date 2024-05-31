Разрешение стран НАТО на удары по РФ вовлечет в конфликт весь альянс - Медведев
13:30 31.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Натовское руководство хочет сделать вид, что речь идет о суверенных решениях отдельных стран, — предположил Медведев. — А правило Договора 1949 года о коллективной самообороне тут применять пока нет оснований».
Варианты такой «индивидуальной помощи», перечислил Медведев, — это «управление своими крылатыми ракетами большой дальности или отправка контингента войск на Украину». «Это серьезная эскалация конфликта», — отметил он.
НОВОСТИ
- 13:19 31.05.2024
- В честь 300-летия СПбГУ в космос запустили ракету с символикой Университета
- 13:10 31.05.2024
- ВСУ может начать удары оружием США по РФ в ближайшее время - СМИ
- 12:30 31.05.2024
- Орбан считает, что переговоры о мире на Украине должны вести Россия и США
- 12:20 31.05.2024
- Выставку трофеев НАТО в Москве посетили послы Венесуэлы, Палестины, Ливана, Сирии, Уганды и Йемена
- 12:10 31.05.2024
- МИД Финляндии начал пересмотр своей морской границы
- 11:40 31.05.2024
- МИД Италии напомнил, что их оружие не может использоваться для ударов по РФ
- 11:30 31.05.2024
- В РФ производится более 80% жизненно необходимых лекарств - Мурашко
- 11:20 31.05.2024
- Орбан сравнил НАТО с пожарными, которые тушит пожар с огнеметом
- 10:35 31.05.2024
- Из-за экстремальной жары в Индии за сутки погибли около 20 человек
- 10:28 31.05.2024
- Ученые Сбера выяснили, что большие языковые модели можно оптимизировать до 15% без потери качества
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать