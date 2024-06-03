Сбер наградил компанию «Русский краб» за лучшую HR-коллаборацию
13:22 03.06.2024
Сбер в рамках ежегодной премии HR-бренд, организованной рекрутинговой компанией HeadHunter, второй год подряд вручил награду в собственной номинации «HR-коллаборация». В этом году победителем стала крупнейшая дальневосточная крабопромысловая компания «Русский краб» с проектом «Море возможностей», который направлен на решение проблемы дефицита кадров для экипажей судов, сообщает пресс-служба Сбера.
Программа объединила между собой вузы, колледжи, профильные министерства Приморского края и непосредственно сам бизнес «Русского Краба». В течение 2023 года компания вместе с партнерами работала с аудиторией потенциальных соискателей и провела более 20 мероприятий для школьников, учителей, студентов, курсантов, преподавателей вузов и ссузов. Среди активностей – профориентационные игры и смены для школьников, участие в Дне абитуриента и в федеральном проекте «Профессионалитет», работа с амбассадорами. По результатам проекта компании удалось привлечь на работу молодых специалистов в возрасте до 25 лет, повысить узнаваемость HR-бренда и число участников стажировок.
Для Сбера как одного из крупнейших работодателей России поддержка подобных инициатив – это возможность стимулировать рынок на поиск новых путей сотрудничества и развитие профессионального сообщества. Коллаборации уже давно стали основой взаимовыгодного сотрудничества Сбера с партнерами и сейчас компания стремиться показать силу подобных проектов другим работодателям.
«С проблемой дефицита кадров сегодня сталкивается практически любая компания, а привлечение молодых специалистов на флот – задача в этом контексте особенно сложная, – рассказала управляющий директор – директор Управления привлечения талантов Сбербанка Анна Овчинникова. – Мы высоко оценили системность, последовательность работы победителя номинации и выбор релевантных партнеров для коллаборации. Поздравляем «Русский краб» с заслуженной победой и желаем дальнейших успехов в развитии человеческого капитала».
«Мы рады высокой оценке профессионального сообщества – она подтверждает, что мы выбрали актуальные и эффективные инструменты для решения задач бизнеса и региона, – отметила директор по управлению персоналом ГК «Русский краб» Наталья Савченко. – И конечно, это серьезная мотивация продолжать и масштабировать «Море возможностей».
Премия HR-бренд – масштабный конкурс, по итогам которого вручаются награды за достижения в сфере управления персоналом. Премия выявляет и задает основные тренды и практики в HR, которые в дальнейшем активно применяются в компаниях по всей России. В 2023 году премия присуждалась в семи основных и в семи специальных номинациях.
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