10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

План о разделе России на пять частей придуман Западом, российский президент Владимир Путин понял тенденции и встал во главе борьбы за национальные интересы своей страны. Об этом заявил в интервью ТАСС президент Республики Сербской Милорад Додик на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«20 лет назад Запад просто тренировался на Югославии, чтобы спустя годы все то же самое произвести и в России, желая приблизиться к России максимально, оккупировав Украину полностью, чтобы на дальнейших этапах разделить Россию. Мы знаем о существовании такого предложения: разделить Россию на пять частей. Они научились так поступать во многих частях мира, и вот наконец пришли сюда. Думали, что у них это получится», — отметил он.

По словам Додика, Путин «сразу узнал все эти тенденции и встал во главе борьбы за русские национальные государственные интересы». «Поэтому Владимир Путин — национальное богатство России и всего русского народа», — подчеркнул президент Республики Сербской.