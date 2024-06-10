В России с начала лета в водоемах погибли 178 человек, спасены более 40 — МЧС

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 180 человек погибли на водных объектах с начала летнего сезона в России, спасены 42. Об этом сообщил начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам управления безопасности на водных объектах МЧС России Андрей Печенин.

«По оперативным данным, с начала летнего сезона на водных объектах РФ произошло 200 происшествий, в которых, к сожалению, погибли 178 человек и было спасено 42 человека. Всего с начала года произошло более 1 тыс. происшествий, в которых погибли 792 человека, спасены 761 человек», — сказал он на пресс-конференции в ТАСС.

Печенин добавил, что также зарегистрированы 57 происшествий с маломерными судами, в которых погибли 43 человека. Представитель МЧС порекомендовал соблюдать нормы безопасного поведения при купании — не купаться в необорудованных и запрещенных местах, в состоянии любых видов опьянения, после перегрева. По его словам, после перегрева в воду нужно входить плавно, следя за своими ощущениями.