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НОВОСТИ

На СМИД БРИКС ожидается участие 22 стран — организаторы

15:00 10.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участие представителей 22 стран ожидается на совещании министров иностранных дел (СМИД) стран — участниц БРИКС в Нижнем Новгороде. Об этом журналистам сообщили организаторы мероприятия.

По их данным, в понедельник в заседаниях участвуют представители России, Бразилии, Египта, Индии, Ирана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Эфиопии и Южно-Африканской Республики.

В мероприятиях, которые пройдут 11 июня, предварительно, ожидается участие Бангладеш, Бахрейна, Белоруссии, Венесуэлы, Вьетнама, Казахстана, Кубы, Лаоса, Мавритании, Саудовской Аравии, Таиланда, Турции, Шри-Ланки.

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