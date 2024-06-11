За три года редких животных пытались вывезти через границу почти 10 тыс. раз — Радионова
11:20 11.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Почти 10 тысяч случаев, связанных с попытками вывоза редких животных через российскую границу за рубеж, зафиксированы за последние три года. Об этом сообщила в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.
«За последние три года мы зафиксировали почти 10 тысяч таких случаев. Везут всех: черепашек, львят, тигрят, птиц, насекомых. Часто это большие партии», — рассказала она.
По словам Радионовой, чаще всего такие случаи фиксируются в приграничных районах или на транспортных узлах. «Часто это граница с Казахстаном: Оренбургская, Волгоградская, Астраханская области. Границы на Дальнем Востоке, Московский регион, как ни странно. Почему это происходит? Потому что животное краснокнижное, редкое, дорогое, его везут для продажи с целью наживы», — добавила она.
Глава Росприроднадзора также подчеркнула, что изъятые на границах животные чаще всего находятся в плачевном состоянии: они травмированы, напуганы и нуждаются в реабилитации. «Мы их пристраиваем, отдаем в специальные центры, ищем специалистов. Это большая проблема, но мы работаем», — заключила Радионова.
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