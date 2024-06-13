Средства ПВО РФ уничтожили 3 украинских БПЛА в Ярославской области и 1 во Владимирской

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО РФ за ночь уничтожили три украинских беспилотника над Ярославской областью и один — над Владимирской. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три БПЛА уничтожены над территорией Ярославской области и один БПЛА уничтожен над территорией Владимирской области», — отметили в ведомстве.