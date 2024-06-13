Средства ПВО РФ уничтожили 3 украинских БПЛА в Ярославской области и 1 во Владимирской
09:00 13.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы ПВО РФ за ночь уничтожили три украинских беспилотника над Ярославской областью и один — над Владимирской. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В течение прошедшей ночи пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три БПЛА уничтожены над территорией Ярославской области и один БПЛА уничтожен над территорией Владимирской области», — отметили в ведомстве.
НОВОСТИ
- 09:32 13.06.2024
- В Думу внесут проект о запрете выплачивать зарплату ниже МРОТ уже после вычета НДФЛ
- 09:20 13.06.2024
- Задержан подозреваемый в стрельбе у Оптиной пустыни, при которой пострадала женщина
- 09:05 13.06.2024
- Хуситы заявили, что судно Tutor, атакованное ими в Красном море, может затонуть
- 20:20 12.06.2024
- Истребители F-35 в Нидерландах скоро будут готовы к "ядерным миссиям" НАТО - Столтенберг
- 20:00 12.06.2024
- Столтенберг назвал «минимальное условие» для вступления Украины в НАТО
- 19:30 12.06.2024
- Более 40 китайских юрлиц попали под санкции США за, якобы, связи с РФ
- 19:00 12.06.2024
- Покупка и продажа долларов и евро, а также счета в этих валютах в РФ сохранятся, несмотря на санкции – ЦБ РФ
- 18:38 12.06.2024
- США готовы подписать с Зеленским соглашение по безопасности
- 18:35 12.06.2024
- Минфин США вводит запрет на оказание России ряда услуг, связанных с информационными технологиями
- 17:20 12.06.2024
- Норвегия отказалась вводить пошлины на электромобили из Китая
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать