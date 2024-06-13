Хуситы заявили, что судно Tutor, атакованное ими в Красном море, может затонуть

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» атаковали в Красном море коммерческое судно Tutor. В результате удара оно получило серьезные повреждения и может затонуть, заявил военный представитель хуситов Яхья Сариа.

«Военно-морские силы и ракетные войска Йемена провели качественную военную операцию против судна Tutor в Красном море с использованием беспилотного катера, нескольких беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет. Судно получило серьезные повреждения и может затонуть», — сказал представитель движения в эфире принадлежащего хуситам телеканала Al Masirah.