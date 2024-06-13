Пашинян заявил, что никогда не посетит Белоруссию, пока там президент Лукашенко

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни другие официальные лица страны не посетят Белоруссию, пока там президентом является Александр Лукашенко.

«Один из лидеров ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны (конфликт в Нагорном Карабахе в 2020 году — прим. ТАСС), поощрял, верил, желал победы Азербайджану. А после этого я поеду обсуждать вопрос с президентом Белоруссии в формате ОДКБ? Разве вы не говорите о достоинстве, принципиальности? Хочу заявить, что никогда больше не буду посещать Белоруссию, пока там президентом является Александр Лукашенко. И вообще ни один официальный представитель Армении не посетит Белоруссию», — отметил он, выступая в парламенте.

Лукашенко 15–17 мая совершил госвизит в Азербайджан, в рамках которого посетил Нагорный Карабах. Он заявил, в частности, что Минск и Баку «одинаково понимают мир и то, куда он движется», а также предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву содействие в послевоенном восстановлении Карабаха.