Пашинян заявил, что никогда не посетит Белоруссию, пока там президент Лукашенко
13:05 13.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни он, ни другие официальные лица страны не посетят Белоруссию, пока там президентом является Александр Лукашенко.
«Один из лидеров ОДКБ заявляет, что участвовал в подготовке 44-дневной войны (конфликт в Нагорном Карабахе в 2020 году — прим. ТАСС), поощрял, верил, желал победы Азербайджану. А после этого я поеду обсуждать вопрос с президентом Белоруссии в формате ОДКБ? Разве вы не говорите о достоинстве, принципиальности? Хочу заявить, что никогда больше не буду посещать Белоруссию, пока там президентом является Александр Лукашенко. И вообще ни один официальный представитель Армении не посетит Белоруссию», — отметил он, выступая в парламенте.
Лукашенко 15–17 мая совершил госвизит в Азербайджан, в рамках которого посетил Нагорный Карабах. Он заявил, в частности, что Минск и Баку «одинаково понимают мир и то, куда он движется», а также предложил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву содействие в послевоенном восстановлении Карабаха.
НОВОСТИ
- 14:12 13.06.2024
- МЭР предлагает изменить срок и стоимость виз в Россию, ввести многократные визы
- 14:00 13.06.2024
- ФРГ не может предоставить Киеву дополнительные системы Patriot — министр
- 13:32 13.06.2024
- В РФ выявлено хищение 1 млрд рублей соцвыплат по поддельным документам из стран ЕС — ФСБ
- 13:20 13.06.2024
- Эксперты: SberCIB Terminal позволяет обеспечивать бесперебойные и безопасные валютные операции
- 13:20 13.06.2024
- МИД КНР потребовал от США отменить санкции, введенные против Китая из-за РФ
- 13:00 13.06.2024
- НАТО не считает применение западного оружия на территории РФ эскалацией — генсек
- 12:32 13.06.2024
- Авиасалон МАКС в 2024 году отменен — источник
- 12:20 13.06.2024
- На предприятиях Украины мобилизован каждый десятый работник, сообщили в Раде
- 12:05 13.06.2024
- Медведев призвал передать союзникам РФ все виды оружия, но пока кроме ядерного
- 12:00 13.06.2024
- G7 беспочвенно обвиняет третьи страны в участии в конфликте на Украине — МИД КНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать